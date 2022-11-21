Otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de otomobile panelvan aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

U.K. yönetimindeki 22 ACJ 390 plakalı otomobil ile A.A.C idaresindeki 34 DCL 797 plakalı panelvan araç çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapalı olan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.