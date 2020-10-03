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Otomobil ile motosikletin kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MOTOSİKLETTE BULUNAN BAHAR ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 03.10.2020, 17:27
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Bahar Çiftçi adlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam yaşanan kazada, Atatürk Mahallesinde sürücüsü kimliği henüz belli olmayan 31 ABK 233 plakalı Ford marka otomobil ile Ümit Çiftçi’nin kullandığı 31 SL 836 plakalı bir motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Çiftçi ve arkasında oturan eşi Bahar Çiftçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahar Çiftçi, kurtarılmayarak hastanede hayatını kaybetti.
Ümit ve Bahar Çiftçi’nin daha 1 aylık evli olduğu öğrenildi.
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