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Otomobil ile motosiklet köprüde çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin köprü üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2022, 16:12
Otomobil ile motosiklet köprüde çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin köprü üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Çapaklı yolu DSİ Sulama kanalı üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyraz Mahallesi istikametinden, Adala Mahallesi istikametine gitmekte olan H.A.(30) idaresindeki 48 YY 581 plakalı otomobil ile V.S.(38) sevk ve idaresindeki 09 ND 408 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan G.S.(34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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