banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 22.08.2022, 10:16
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki M.K. (31) ile R.V. (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralanın da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu