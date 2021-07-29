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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 29.07.2021, 00:16
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yeşil Sokak’ta isimleri öğrenilmeyen 31 SB 858 plakalı otomobil ile 31 SG 049 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve arkasında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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