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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 23.08.2020, 19:59
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek Karayolu Kayaarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akman idaresindeki 43 FK 020 plakalı otomobil, Alper Pınar’ın yönetimindeki 43 ABM 807 motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Hatice ve Hanife Akman yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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