Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanferbilge Bulvarı ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre rampa aşağı inen A.B idaresindeki 35 BKV 64 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsü, sağa dönmek istediği esnada, aynı istikamette seyir halinde olan A.B idaresindeki 34 VS 8649 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sebebiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.