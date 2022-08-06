banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kilis’te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Asayiş 06.08.2022, 21:12
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kilis’te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Kavşağı’nda E.A. yönetimindeki 34 BLN 264 plakalı otomobil, M.B.İ. yönetimindeki 79 DH 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.İ., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu