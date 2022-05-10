Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Namık Çiftçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 34 CVS 499 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 23 ABV 632 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.