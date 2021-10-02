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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Asayiş 02.10.2021, 18:28
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Yeni Mahallesi Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 54 AFY 993 plakalı Tofaş marka otomobil ile V.A. idaresindeki 54 AAC 670 plakalı Mercedes marka minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.K., otomobilde yolcu olarak bulunan A.K., F.K.(7) ve İ.K.(2) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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