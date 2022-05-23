Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adana’da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 01 AKD 890 plakalı otomobil, H.C.’nin kullandığı 01 ZF 705 plakalı kamyonetle merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü’nde çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından 6 yaralı hastanelere kaldırıldı.