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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Asayiş 02.08.2020, 20:09
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Konya’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Meram ilçesi Pamukcu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 CGC 53 plakalı kamyonet ile 42 BL 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonette bulunan Mehmet A.’nın (65) hayatını kaybettiğini, diğer araçtakilerle birlikte toplamda 5 kişinin yaralandığını belirledi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet A. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar da aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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