Otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Gündüz idaresindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 GC 5594 plakalı kamyon, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Arılı köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Zeynal Gündüz ile araçta bulunan Filiz Gündüz, Hacı Gündüz, Zeynep Gündüz yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan sürücü Zeynal Gündüz, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.