Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe-Uzunçiftlik Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hale C. idaresindeki 41 ACH 715 plakalı Dacia marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafifi ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hale C. ile 18 yaşındaki küçük Yağmur C. ve Yağız C. İsimli çocukları ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.