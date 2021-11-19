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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ölen sürücünün geçen yıl aynı otomobille Gaziantep’te hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı ve kazada diğer otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Asayiş 19.11.2021, 01:00
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ölen sürücünün geçen yıl aynı otomobille Gaziantep’te hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı ve kazada diğer otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı otomobil 4 kişinin ölümüne neden olmuştu

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep’te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza 8 Eylül 2020’de Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden 34 BJS 643 plakalı Skoda marka araç hatalı sollama sonucu 27 N 2498 plakalı Tofaş marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan 34 ZJ 1264 plakalı sivil polis aracı ile 27 BPE 10 plakalı kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yapıp taklalar atarak yol kenarındaki menfeze savruldu.

4 kişi hayatını kaybetti

Yaşanan kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken Tofaş marka aracın içerisinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 4 araçta bulunan toplam 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

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