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Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 31.03.2021, 17:24
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Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza,merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu Baba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 149 plakalı otomobil,ara yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ters döndü.Kaza da yaralanan olmazken çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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