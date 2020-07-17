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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
MANİSA’DA OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 17.07.2020, 22:13
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Manisa’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Menemen Yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Menemen istikametine doğru gitmekte olan 35 EB 2639 plakalı İsmail Cangül yönetimindeki otomobil ile Menemen istikametinden Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi istikametine dönen Rasim Cin yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Rasim Cin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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