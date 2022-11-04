Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00’de Atatürk Caddesi üzerinde Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet B. sevk ve idaresindeki 59 NB 633 plakalı araç sürücüsü ile İsmail D. yönetimindeki elektrikli bisiklet henüz öğrenilemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerinden yere savrulan İsmail D. başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Emniyet ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, talihsiz kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.