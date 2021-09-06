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Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 02:59
Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. yönetimindeki 34 CUP 484 plakalı Renault marka otomobil ile H.D. idaresindeki BI DK 4483 yabancı plakalı jeep Gürkaynak Mahallesi’nde çarpıştı.

Kazada F.K., A.K., A.E., M.E., Z.E., B.K., H.D. ile N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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