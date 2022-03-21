Otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bulak köyü mevkiinde meydana geldi. Siyami Hepöz yönetimindeki 78 SU 792 plakalı otomobil, Mustafa Akçay idaresindeki 06 DZ 9893 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte çipte yolcu olarak bulunan Büşra Hepöz yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.