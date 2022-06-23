Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Balıkesir’de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinde Recep T. (55) yönetimindeki 10 U 5475 plakalı motosiklet ile Cansu C. (30) idaresindeki 10 N 7999 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü Recep T. olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan cadde yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.