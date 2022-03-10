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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Asayiş 10.03.2022, 14:56
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Münteha K’nin kullandığı 31 Y 9178 plakalı otomobil ile Alper C. idaresindeki 31 SK 832 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.