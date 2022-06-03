Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Cansu Özdemir (25) yönetimindeki 16 AON 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Ahmet Elnaif (18) yönetimindeki 16 MA 8949 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sırasında motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düştüğü, kaskını ise başından çıkarak savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.