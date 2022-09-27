Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ankara Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. R.Ç. idaresindeki 01 KA 901 plakalı otomobil ile Can Alpi’nin (57) kullandığı 33 AFT 026 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Can Alpi burada yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.