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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız metrelerce sürüklenip düştü

Antalya’nın Kepez ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın motosiklet sürücüsü havaya uçarak yere çakıldı. Kaza sonrası vatandaşlar yerde acı içerisinde yatan kadını plaj şemsiyesi açarak güneşten korudu.

Asayiş 01.07.2022, 17:13
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız metrelerce sürüklenip düştü

Antalya’nın Kepez ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın motosiklet sürücüsü havaya uçarak yere çakıldı. Kaza sonrası vatandaşlar yerde acı içerisinde yatan kadını plaj şemsiyesi açarak güneşten korudu.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta sürücüleri belli olmayan otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada kadın motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu havaya uçarak daha sonra yere çakıldı. Ağır yaralanan kadının ilk yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Yerde acı içerisinde yatan genç kız vatandaşlar tarafından battaniye açılarak güneşten korundu. Daha sonra ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavşak üzerinde otomobilin suratla motosiklete çarptığı ve genç kızın havaya uçtuğu anlar yer aldı.

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