Otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Morlale Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan kontrolsüz çıkan H.İ.B. idaresindeki 41 AEP 687 plakalı otomobil ile İ.H.G. hakimiyetindeki 41 BP 500 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, minibüs ise devrildi. Kazada minibüs sürücüsü İ.H.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.