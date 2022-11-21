Otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karalar Caddesi’nden yokuş aşağı inmekte olan sürücü Sevtim G. (47) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip sokağa manevra yapan sürücü Ahmet K. (50) idaresindeki 11 AAC 407 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.