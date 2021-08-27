Otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 4 yaralı

Malatya’da otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans yan yattı. Kazada yaralanan 4 sağlık çalışanı, çevredeki vatandaşlar tarafından ambulanstan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kömür Tevzi Caddesi’nde meydana geldi. T.C.Ş. idaresindeki Opel marka 44 ACS 472 plakalı otomobil, cadde üzerinde 44 EJ 495 plakalı Ford marka ambulansla çarpıştı. Kazada hasta almaya giden ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından ambulanstan çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.