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Otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
Kahramanmaraş’ta otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 25.08.2022, 10:52
Kahramanmaraş’ta otomobilin ortadan ikiye bölündüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan K.O idaresindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil ikiye bölündü sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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