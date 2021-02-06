Otomobil hurdaya döndü, ağaç yerinden bile oynamadı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada alkollü sürücü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağacın hiç zarar görmemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, İnönü Mahallesi Vali Muammer Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ş. idaresindeki 58 BE 461 plakalı Honda marka otomobil, alkollü olduğu öğrenilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Sürücü kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken sürücünün çarptığı ağaç ise yerinden bile oynamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.