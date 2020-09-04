Otomobil hırsızları ve polis arasında uzun kovalamaca
ESENYURT’TA ÇALINTI OTOMOBİL İLE POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILAN 3 ŞAHIS, POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI. POLİS VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR ARASINDA YAŞANAN UZUN KOVALAMACA SONRASI ŞÜPHELİLER OTOMOBİLİ BİR SOKAK ARASINDA TERK EDEREK KAYIPLARA KARIŞTI. OLAY, SAAT 03:00 SIRALARINDA ESENYURT PINAR MAHALLESİ OZANLAR CADDESİ’NDE YAŞANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, POLİS EKİPLERİ GECE SAATLERİNDE ŞÜPHELENDİKLERİ 34UJ2301 PLAKALI OTOMOBİLİ ÇEVİRMEK İSTEDİ. EKİPLERİN DUR İHTARINA UYMAYAN 3 ŞÜPHELİ İSE POLİS EKİPLERİNDEN KAÇMAYA BAŞLADI. POLİS VE ŞÜPHELİLER ARASINDA YAŞANAN UZUN KOVALAMACADA ŞÜPHELİLER ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN ÇEKİÇ, YANGIN TÜPÜ VE LEVYE GİBİ MATERYALLERİ CAMDAN POLİS EKİPLERİNE FIRLATARAK POLİSTEN KURTULMAYA ÇALIŞTI. BİR SÜRE SONRA OTOMOBİLLERİYLE ANA CADDEDEN SOKAK ARASINA GİREN 3 ŞÜPHELİ ÇALDIKLARI OTOMOBİLİ ÇALIŞIR VAZİYETTE TERK EDEREK KAYIPLARA KARIŞIRKEN ÇALINTI OTOMOBİL DERE KENARINDA BULUNAN DEMİR TELLERE VURARAK DURDU. EVİNİN CAMINDAN DIŞARIYA BAKARKEN ŞÜPHELİLERİN ARACI TERK EDEREK KAÇTIĞINI İFADE EDEN NİHAT ÇELİK, ‘’ POLİS EKİPLERİNİN SİREN SESİNİ DUYDUM VE CAMA ÇIKTIM. ÇALINTI ARABA TEPELİK ALANDAN AŞAĞIYA DOĞRU GELİYORDU. BEN 3 KİŞİ GÖRDÜM, ARABA İLERLEYEREK TELLERE ÇARPTI VE DURDU. DAHA SONRA 3 KİŞİ KAÇTI VE POLİS ARKALARINDAN 3-4 EL ATEŞ AÇTI. ŞÜPHELİLER BURADAN YAYAN OLARAK KAÇTILAR. ARABA TELLERE ÇARPA ÇARPA DURDU. TELLER OLMASAYDI ARABA DEREYE UÇACAKTI’’ DİYE KONUŞTU. POLİS EKİPLERİ TERKEDİLMİŞ ARAÇ İÇERİSİNDE İNCELEME YAPARKEN OTOMOBİLİN ÇALINTI OLDUĞU İHBARINI ALDI. POLİS ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Esenyurt’ta çalıntı otomobil ile polis çevirmesine takılan 3 şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve şüpheli şahıslar arasında yaşanan uzun kovalamaca sonrası şüpheliler otomobili bir sokak arasında terk ederek kayıplara karıştı.
Olay, saat 03:00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi Ozanlar Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri gece saatlerinde şüphelendikleri 34UJ2301 plakalı otomobili çevirmek istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli ise polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan uzun kovalamacada şüpheliler araç içerisinde bulunan çekiç, yangın tüpü ve levye gibi materyalleri camdan polis ekiplerine fırlatarak polisten kurtulmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilleriyle ana caddeden sokak arasına giren 3 şüpheli çaldıkları otomobili çalışır vaziyette terk ederek kayıplara karışırken çalıntı otomobil dere kenarında bulunan demir tellere vurarak durdu.
Evinin camından dışarıya bakarken şüphelilerin aracı terk ederek kaçtığını ifade eden Nihat Çelik,
‘’ Polis ekiplerinin siren sesini duydum ve cama çıktım. Çalıntı araba tepelik alandan aşağıya doğru geliyordu. Ben 3 kişi gördüm, araba ilerleyerek tellere çarptı ve durdu. Daha sonra 3 kişi kaçtı ve polis arkalarından 3-4 el ateş açtı. Şüpheliler buradan yayan olarak kaçtılar. Araba tellere çarpa çarpa durdu. Teller olmasaydı araba dereye uçacaktı’’ diye konuştu.
Polis ekipleri terkedilmiş araç içerisinde inceleme yaparken otomobilin çalıntı olduğu ihbarını aldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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