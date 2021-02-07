Otomobil hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobili çaldıktan sonra yakalanan biri kadın iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi, Üngüt Mahallesi’nde meydana geldi. Osman P. otomobilini akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah uyandığında otomobilinin yerinde olmadığını gören Osman P. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde birçok kamerayı incelemeye alırken, çalınan aracın Doğukent Mahallesi’nden Çağlayancerit ilçesi istikametine doğru gittiği tespit edildi.

Bunun üzerine otomobili takibe alan ekipler, Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığına da bilgi verdi. Şüpheli iki şahıs Çağlayancerit Beşenli Mahallesi Boylu mevkisinde polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Müzeyyen B.’nin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yusuf A.’nın ise Çağlayancerit ilçesinde tamircilik yaptığı ve yine birçok suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.