Otomobil hırsızları polisin sıkı takibi sonucu yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobil çaldıkları tespit edilen iki şüpheli, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi üzerinde çalınan 35 MLP 60 plakalı otomobille ilgili, olaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu O.Y. ve C.K. adlı iki şüphelinin, ticari taksi ile bölgeye gelerek aracı çaldığını belirleyen ekipler, ticari taksiyi takibe aldı. Kısa süre sonra ticari taksiyi durduran polis, araç içerisindeki iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Araç sahibine teslim edildi

Şüphelileri sorgulayan polis ekipleri, çalınan aracı temin ederek sahibine teslim etti. Gözaltına alınan O.Y. ve C.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.