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Otomobil güvenlik şeridndeki tıra çarptı: 5 ölü
ANKARA-KONYA KARAYOLUNDA, İÇİNDE GURBETÇİ AİLENİN BULUNDUĞU OTOMOBİL TEKERLEĞİ PATLADIĞI İÇİN GÜVENLİK ŞERİDİNDE BEKLEYEN TIRA ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMA SONUCUNDA ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.
Asayiş 03.08.2020, 18:01
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Ankara-Konya karayolunda, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil güvenlik şeridinde bekleyen tıra çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu OL GP 220 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185’inci kilometresinde, tekeri patladığı için emniyet şeridinde bulunan 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada OL GP 220 plakalı araç içinde bulunan sürücü Gürkan Tekoğlu (36), Pelin Tekoğlu (31), Melissa Tekoğlu (6), Melina Tekoğlu (4), Mehmet Ali Eskisarılı (22) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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