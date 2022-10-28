Otomobil gasp ederek 2 kişiyi rehin alan şüpheli hakkında 92 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve 2 kişiyi tüfekle rehin alan zanlı hakkında 3 kişiye karşı işlendiği iddia edilen 4 farklı suç nedeniyle 53 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 23 Mart’ta meydana gelmişti. Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan Sebahattin Yenigün (22), komşusu Ferit Takan’ı silahla tehdit ederek 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs, otomobile yakıt doldurttuktan sonra istasyon çalışanlarından Halit Aladağ’ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip Mesudiye Mahallesi’ne döndü. Yenigün, mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara’yı da ayağından yaraladıktan sonra rehin aldı.

2 saat boyunca ikna edilemeyince vurularak etkisiz hale getirilmişti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü’nün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına uymayarak tüfekle ateş eden Sabahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli ve tüfekle yaraladığı İrfan Poltara hastaneye kaldırıldı. Sabahattin Yenigün, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 farklı suçtan 92 yıla kadar hapsi istendi

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Sabahattin Yenigün hakkında, elindeki tüfekle Halit Aladağ ve İrfan Poltara’yı ayaklarına ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanık hakkında müşteki Halit Aladağ (istasyondan zorla aldığı LPG ve benzin için) ve Ferit Takan’a karşı işlediği ‘konutta ve işyerinde yağma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar, (gasp ettiği cep telefonu için) ‘silahla yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yenigün hakkında Ferit Takan’a karşı ‘cebir veya tehdit kullanarak konut dokunulmazlığının ihlali’ suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca sanığın işlediği ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın 2 müşteki için 1’er kat artırılması istendi. Sanığın 1 müştekiye karşı işlediği ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçunun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi.

İddianameden

Sanık Sabahattin Yenigün’ün olayda elindeki tüfekle müşteki İrfan Poltara’nın ayaklarına ateş ederek yaralaması ve sonrasında müşteki Halit Aladağı’ın ayaklarına ateş etmesi eylemlerinde öldürme iradesini ortaya koyduğu ancak eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı, sanığın Ferit Takan’ın evinin bahçesine av tüfeğiyle girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve silah zoruyla aracını yağmaladığı daha sonra müşteki Halit Aladağ’ın çalıştığı petrol istasyonundan yine silah zoruyla LPG ve benzin alarak, zorla cep telefonunu almak suretiyle yağma suçunu işlediği ve ayrıca Halit Aladağ’ı silah zoruyla aracına alarak ilçe merkezine geldiği, burada kahvehane önünde müşteki İrfan Poltara’yı da aynı şekilde silah zoruyla rehin aldığı, bu şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği deliller çerçevesinde anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca sanığın Ankara Şehir Hastanesi raporuna göre akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sabahattin Yenigün, 15 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak.