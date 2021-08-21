Otomobil emniyet müdürlüğünün duvarına çaptı: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin emniyet müdürlüğünün duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Niksar karayolu İl Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan kavşakta meydana geldi. Salih Z. (36) idaresindeki 60 SA 030 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan istinat duvarına çarptı. Emniyet Müdürlüğünün duvarına çarpan otomobil savrularak yolda ters istikamete dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Öte yandan keskin virajın olduğu yolda iki ay önce meydana gelen kazada otomobil emniyet müdürlüğünün bahçesine uçarken 3 kişi yaralanmıştı.