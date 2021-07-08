Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kaletepe Mahallesi Kepir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 06 Y 1277 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı patladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ç. ile birlikte yolculardan L.M.Ç., A.B.Ç. ve F.Y.B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyük paniğin yaşandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.