Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan İsmail Gaspıralı Caddesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolunda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan yaralı vaziyetteki 2 kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.