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Otomobil duvara çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin beton duvara çarpıp savrularak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 16.06.2021, 11:58
Otomobil duvara çarpıp refüje çıktı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin beton duvara çarpıp savrularak refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 72. kilometresi Miliç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O. idaresindeki 52 AS 175 plakalı otomobil yağmur nedeniyle ıslanan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki beton duvara çarptı. Savrulan otomobil refüje çıkarak sürüklendi. Kazada yaralanan İsmail A.(51), 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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