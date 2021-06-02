Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı

Denizli’de ‘Araç Satışı Yöntemi ile Dolandırıcılık’ olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 2 şüpheli fiziki takibe alındı. Farklı zamanlarda Denizli’de araç satmak isteyen vatandaşları cep telefonu ile arayarak otomobillerini alacaklarına dair pazarlık yapan 2 şüpheli araca bakma bahanesi ile buluştular. Bu esnada vatandaşların güvenini kazandıktan sonra ‘kandırmak ve inandırmak’ sureti ile satış işlemleri için mesai saatlerinin bitmesine yakın gidilen noterde internet bankacılığı üzerinden havale ve EFT şeklinde parayı gönderdiklerini belirttiler. Paranın yüksek miktarda olması nedeniyle EFT’nin gerçekleşmemiş olabileceğini ancak paranın hesaba gittiğini belirten şüpheliler araç satış işleminin ardından kayboldukları belirlendi.



Vatandaşların ihbarları dolandırıcıları yakalattı

Otomobillerini satan vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edilmesiyle, düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak ceza evine sevk edildi.