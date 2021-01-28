Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Bakacak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yayla (55) idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Yayla ile Fatih Çakal (36) yaralandı. Yaralar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.