Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Yenice ilçesinden Sofular köyüne seyir halinde olan Halil Çorak idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına uçtu. Kazada araba hurda yığınına dönerken aracın sürücüsü Halil Çorak ağır yaralandı, araçta bulunan eşi Kezban Çorak ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yenice Belediyesi itfaiye ekibinin kurtarma çalışması yaptığı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahale ettiği yaralı Halil Çorak Yenice Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kezban Çorak’ın cenazesi ise Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.