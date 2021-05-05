Otomobil çocuk parkının duvarına çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil çocuk parkının duvarına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Göksu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah F. idaresindeki 03 UF 411 plakalı otomobil 84. Sokak’tan aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızlanan otomobil Göksu Caddesi’ne çıkarak burada önce kaldırıma çıktı ardından yol kenarında bulunan çocuk parkının istinat duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönene Tofaş marka otomobilde sürücü Abdullah F. ile Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, yüzünden yaralanan sürücü Abdullah F. ise tedaviyi kabul etmeyerek ambulansa binmedi. Kaza sonrası sıkışma riskine karşı bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplerde sevk edildi.

Kaza esnasında çocuk parkının sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.