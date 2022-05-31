Otomobil çay bahçesine devrildi: 1 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde otomobilin çay bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pazar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde cenazeden dönen Mustafa Bal’ın kullandığı 53 ABJ 176 plakalı otomobil virajı alamayınca çay bahçesine devrildi. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Mustafa Bal’ın eşi Fahriye Bal yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yapımasının ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fahriye Bal’ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan otomobilin sürücü Mustafa Bal Cenazeden döndüklerini belirterek, "Boşluğu fark edince manevra yapma imkanım kalmadı. Fark edince iş işten geçmişti, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yolun genişletilmesi başka kazaların önüne geçecektir" dedi.

(HFD-