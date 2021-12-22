Otomobil çarpmanın etkisiyle apartmanın önüne düştü

Zonguldak’ta iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri apartmanın önüne düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şemsi Denizer Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin biri apartmanın önüne düştü. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.