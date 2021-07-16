banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!

Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2021, 12:19
Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
banner502

Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. C.K. idaresindeki 34 VEP 35 plakalı Renault marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mevlüde Kantar’a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüde Kantar. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüde Kantar’ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501