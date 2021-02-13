Otomobil çalan 3 şüpheli nefesleri kesen operasyonla yakalandı

Antalya’da park halindeki otomobili camını kırarak çalan 3 kişi, polisle yaşadığı nefesleri kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir başka araca da çarpan 3 şüpheli, otomobilin lastiğinin patlaması ve janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Yere yatırılıp kelepçelenen üç şüpheli gözaltına alındı. Otomobil sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi üzerinde park halindeki E.K.’ya ait 19 ABU 732 plakalı Wolkswagen Jetta marka otomobil 3 kişi tarafından camı kırılmak suretiyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede olayı gören vatandaşların verdiği bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerini belirledi.

Aracın bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında aracın Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Akseki yol kavşağından başlamak üzere yol üzerinde önlem alan ekipler, araçta bulunanlara durmaları için uyarıda bulunurken, ikazlara uymayan araç trafiği tehlikeye düşürerek yoluna devam etti. Araçtakiler, Tekandız mevkisinde Doğançam istikametine dönmek istedikleri sırada, polisin yolda önlem aldığını görünce yeniden D-400 karayoluna yöneldi. Tam yola çıktıkları sırada bordüre çarpan aracın lastiği patlarken, araç aynı istikamette seyir halindeki bir başka araca da çarptı. Araçtaki şüpheliler patlamış lastikle yaklaşık 500 metre gittikten sonra lastiğin janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Aracın durmasıyla birlikte yolda kazaya sebebiyet vermemek için aracı güvenli bir şekilde takip eden Asayiş Büro ekipleri şahısları araçtan indirerek yere yatırdı ve kelepçeledi. Araçtan indirilen şahıslar asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülürken, arka camları kırık, lastiği patlak ve sağ tarafında bir başka araca çarpmak suretiyle hasar oluşan araç çekiciye yüklenerek emniyet müdürlüğü bahçesine getirildi. Araç sahibine teslim edilirken M.A, Ş.G. ve S.T ise emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.