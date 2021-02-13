banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
CUMHURBAŞKANI’NIN HİZMETLERİMİZİ TAKİBİNE MÜTEŞEKKİRİM
CUMHURBAŞKANI’NIN HİZMETLERİMİZİ TAKİBİNE MÜTEŞEKKİRİM
İrem Derici'ye para cezası kesildi
İrem Derici'ye para cezası kesildi
"Tek doz yeterli" açıklaması tartışma yarattı
Gölge CIA
Gölge CIA" Stratfor'un 2050 Türkiye haritası Rusları kızdırdı...

Otomobil çalan 3 şüpheli nefesleri kesen operasyonla yakalandı

Antalya’da park halindeki otomobili camını kırarak çalan 3 kişi, polisle yaşadığı nefesleri kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir başka araca da çarpan 3 şüpheli, otomobilin lastiğinin patlaması ve janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Yere yatırılıp kelepçelenen üç şüpheli gözaltına alındı. Otomobil sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 13.02.2021, 15:02
2
Otomobil çalan 3 şüpheli nefesleri kesen operasyonla yakalandı

Antalya’da park halindeki otomobili camını kırarak çalan 3 kişi, polisle yaşadığı nefesleri kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Asayiş ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir başka araca da çarpan 3 şüpheli, otomobilin lastiğinin patlaması ve janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Yere yatırılıp kelepçelenen üç şüpheli gözaltına alındı. Otomobil sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi üzerinde park halindeki E.K.’ya ait 19 ABU 732 plakalı Wolkswagen Jetta marka otomobil 3 kişi tarafından camı kırılmak suretiyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede olayı gören vatandaşların verdiği bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerini belirledi.

Aracın bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında aracın Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Akseki yol kavşağından başlamak üzere yol üzerinde önlem alan ekipler, araçta bulunanlara durmaları için uyarıda bulunurken, ikazlara uymayan araç trafiği tehlikeye düşürerek yoluna devam etti. Araçtakiler, Tekandız mevkisinde Doğançam istikametine dönmek istedikleri sırada, polisin yolda önlem aldığını görünce yeniden D-400 karayoluna yöneldi. Tam yola çıktıkları sırada bordüre çarpan aracın lastiği patlarken, araç aynı istikamette seyir halindeki bir başka araca da çarptı. Araçtaki şüpheliler patlamış lastikle yaklaşık 500 metre gittikten sonra lastiğin janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Aracın durmasıyla birlikte yolda kazaya sebebiyet vermemek için aracı güvenli bir şekilde takip eden Asayiş Büro ekipleri şahısları araçtan indirerek yere yatırdı ve kelepçeledi. Araçtan indirilen şahıslar asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülürken, arka camları kırık, lastiği patlak ve sağ tarafında bir başka araca çarpmak suretiyle hasar oluşan araç çekiciye yüklenerek emniyet müdürlüğü bahçesine getirildi. Araç sahibine teslim edilirken M.A, Ş.G. ve S.T ise emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 21 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Altınordu 21 37
6. Tuzlaspor 20 36
7. Altay 20 35
8. Ankara Keçiörengücü 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 22 16