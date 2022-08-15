Otomobil buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilin buğday yüklü römorka arkadan çarpması sonucu y4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Söğütlü Mahallesi civarında meydana geldi. Nevzat Ö. idaresindeki 46 AEG 963 plakalı otomobil, önünde seyreden Özcan İ.’nin kullandığı 46 F 2668 plakalı traktöre bağlı buğday yüklü römorka arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerken; römorktaki buğdaylar da yola döküldü. Kazada, otomobil sürücüsü ile Abdullah İ., Eyüp U. ve Mehmet Ö. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.