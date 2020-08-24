Otomobil bariyerlere saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ORHANGAZİ YAKINLARINDA KAVŞAKTA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BAYAN BİR SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL BÜYÜK BİR HIZLA BARİYERLERE ÇARPTI. İKİ KIZ KARDEŞİN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN BAYAN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, YANINDA BULUNAN KIZ KARDEŞİ İSE YARALI OLARAK KURTULDU.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi yakınlarında kavşakta meydana gelen trafik kazasında bayan bir sürücünün kullandığı otomobil büyük bir hızla bariyerlere çarptı. İki kız kardeşin bulunduğu otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kız kardeşi ise yaralı olarak kurtuldu.
Kaza sabaha karşı saat 03:30’da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Karsak Gişeleri girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden, İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Meltem Duygulu (24) idaresindeki 34 CYL 435 plakalı otomobil Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Karsak Kavşağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle şeritten çıkarak bariyerlere çarptı.
Otomobil hurdaya döndü
Çarpmanın şiddeti ile bariyerlere ok gibi saplanan otomobilde bulunan otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Sağlık Ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü Meltem Duygulu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan sürücünün kız kardeşi olduğu belirlenen Damla Duygulu (20) ise yaralı olarak araçtan çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceset 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Kazada feci şekilde can veren otomobil sürücüsü Meltem Duygulu’nun cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Meltem Duygulu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Damla Duygulu’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Savcılık ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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