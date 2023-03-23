Otomobil bariyerlere çarptı: 3 kişilik aile kazada yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sol şeritte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücü, eşi ve çocuğu kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Y.D., yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. 3 yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MEC-